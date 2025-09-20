Глава Росавиации высказался о запрете на пауэрбанки в самолётах из-за возгораний

Ранее стало известно, что авиакомпания Emirates с 1 октября 2025 года введёт запрет на использование пауэрбанков в полёте. Пассажирам разрешат брать с собой один внешний аккумулятор при условии, что его мощность не превышает 100 ватт-часов и на корпусе есть соответствующая маркировка. Заряжать устройства от такого пауэрбанка, подключать его к бортовой сети и хранить в верхнем багажном отсеке будет запрещено.