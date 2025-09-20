Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновница из Киева закупила элитные овощерезки для бомбоубежищ и сбежала в Турцию

Украинская чиновница купила для бомбоубежищ элитные овощерезки, после чего сбежала в Турцию. Об этом в субботу, 20 сентября, рассказали в одном из местных СМИ.

Украинская чиновница купила для бомбоубежищ элитные овощерезки, после чего сбежала в Турцию. Об этом в субботу, 20 сентября, рассказали в одном из местных СМИ.

В центре скандала — начальница отдела Управления образования Днепровской районной администрации столицы Ольга Дроздова. Два года назад ей удалось получить тендер на установку оборудования в бомбоубежища.

Так, специалисты закупили 12 овощерезок по 131 тысяче гривен за штуку (около 260 тысяч рублей). Помимо этого, позже вскрылся факт покупки генераторов по завышенным ценам.

Местная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновницы. Дроздова не пришла ни на одно из судебных заседаний. 16 сентября она сообщила, что находится в Турции на лечении, а также в связи с «опасением за свою жизнь из-за военного положения», передает «Лента.ру».

18 сентября в украинском Центре противодействия коррупции сообщили, что у семьи экс-министра обороны Украины и представителя делегации страны на переговорах с РФ Рустема Умерова обнаружили восемь элитных объектов недвижимости в США.