Чиновница из Киева закупила элитные овощерезки для бомбоубежищ и сбежала в Турцию

Украинская чиновница купила для бомбоубежищ элитные овощерезки, после чего сбежала в Турцию. Об этом в субботу, 20 сентября, рассказали в одном из местных СМИ.
В центре скандала — начальница отдела Управления образования Днепровской районной администрации столицы Ольга Дроздова. Два года назад ей удалось получить тендер на установку оборудования в бомбоубежища.
Так, специалисты закупили 12 овощерезок по 131 тысяче гривен за штуку (около 260 тысяч рублей). Помимо этого, позже вскрылся факт покупки генераторов по завышенным ценам.
Местная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновницы. Дроздова не пришла ни на одно из судебных заседаний. 16 сентября она сообщила, что находится в Турции на лечении, а также в связи с «опасением за свою жизнь из-за военного положения», передает «Лента.ру».
18 сентября в украинском Центре противодействия коррупции сообщили, что у семьи экс-министра обороны Украины и представителя делегации страны на переговорах с РФ Рустема Умерова обнаружили восемь элитных объектов недвижимости в США.