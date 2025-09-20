Ричмонд
Иркутский таксист увёз двух девочек-подростков на Байкальский тракт и бросил

Двух несовершеннолетних девушек вместо дома такси поздним вечером доставило на 25-й километр Байкальского тракта.

Источник: Getty Images

После этого таксист высадил подростков и уехал. Об этом сообщили «Вести-Иркутск».

Причиной такого поведения стали 200 рублей, которые водитель потребовал сверх суммы, указанной в приложении. Девушки, ехавшие из Солнечного, доплачивать отказались. Таксист сообщил, что всё равно довезёт их до дома, а потом завёз на Байкальский тракт и высадил.

На помощь приехала мать одной из девушек. Она забрала напуганных подруг и увезла в город.

Личность таксиста установлена. Проверки проводят полиция, прокуратура и Следком.