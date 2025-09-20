Иркутский таксист увёз двух девочек-подростков на Байкальский тракт и бросил

Причиной такого поведения стали 200 рублей, которые водитель потребовал сверх суммы, указанной в приложении. Девушки, ехавшие из Солнечного, доплачивать отказались. Таксист сообщил, что всё равно довезёт их до дома, а потом завёз на Байкальский тракт и высадил.