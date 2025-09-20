Иркутский таксист увёз двух девочек-подростков на Байкальский тракт и бросил

После этого таксист высадил подростков и уехал. Об этом сообщили «Вести-Иркутск».
Причиной такого поведения стали 200 рублей, которые водитель потребовал сверх суммы, указанной в приложении. Девушки, ехавшие из Солнечного, доплачивать отказались. Таксист сообщил, что всё равно довезёт их до дома, а потом завёз на Байкальский тракт и высадил.
На помощь приехала мать одной из девушек. Она забрала напуганных подруг и увезла в город.
Личность таксиста установлена. Проверки проводят полиция, прокуратура и Следком.