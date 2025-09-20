Медики Хабаровского края обсудили современные методики лечения кожных заболеваний

Обсуждая медобстановку по Дальнему Востоку, специалисты обратили внимание на проблемы в борьбе с тяжелыми и среднетяжелыми формами псориаза, угревой болезнью и микозом. Сейчас все чаще врачи назначают терапии с использованием цитостатических средств и генно-инженерных иммунобиологических препаратов. В 2026 году ее назначат 18 пациентам краевого кожно-венерологического диспансера.