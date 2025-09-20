Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медики Хабаровского края обсудили современные методики лечения кожных заболеваний

В Хабаровском крае прошла медицинская конференция с московскими экспертами, на которой обсудили новейшие способы диагностики и лечения кожных заболеваний.

Источник: Freepik

Встреча состоялась в онлайн-формате в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Обсуждая медобстановку по Дальнему Востоку, специалисты обратили внимание на проблемы в борьбе с тяжелыми и среднетяжелыми формами псориаза, угревой болезнью и микозом. Сейчас все чаще врачи назначают терапии с использованием цитостатических средств и генно-инженерных иммунобиологических препаратов. В 2026 году ее назначат 18 пациентам краевого кожно-венерологического диспансера.