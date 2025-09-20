Ричмонд
В Ленинском районе Челябинска устраняют повреждение на водопроводе

В Ленинском районе Челябинска устраняют повреждение на участке водопровода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации МУП «ПОВВ», начались восстановительные работы на улице Харлова, временно приостановлено водоснабжение.

Без воды остались следующие адреса:

— улица Харлова, 2, 3, 5-А (адм. здание);

— улица Челябинского Рабочего, 1, 1-А (адм. здание), 2, 3, 4, 5, 6, 7;

— улица Тухачевского, 1, 3 (адм. здание);

— улица Коммунаров, 2;

— улица Гагарина, 2, 2-В (адм. здание), 4, 4-А (адм. здание), 4-Б (адм. здание), 6, 6-А (адм. здание), 8-А (адм. здание);

— переулок Руставели, 5;

— Копейское шоссе, 2-А;

— улица Енисейская, 8 (адм. здание);

— улица Барбюса, 1, 3, 5.

«Организован подвоз воды, спецтранспорт прибыл к жилому дому 3 по улице Барбюса», — уточняется в объявлении.