В Ленинском районе Челябинска устраняют повреждение на водопроводе

По информации МУП «ПОВВ», начались восстановительные работы на улице Харлова, временно приостановлено водоснабжение.
Без воды остались следующие адреса:
— улица Харлова, 2, 3, 5-А (адм. здание);
— улица Челябинского Рабочего, 1, 1-А (адм. здание), 2, 3, 4, 5, 6, 7;
— улица Тухачевского, 1, 3 (адм. здание);
— улица Коммунаров, 2;
— улица Гагарина, 2, 2-В (адм. здание), 4, 4-А (адм. здание), 4-Б (адм. здание), 6, 6-А (адм. здание), 8-А (адм. здание);
— переулок Руставели, 5;
— Копейское шоссе, 2-А;
— улица Енисейская, 8 (адм. здание);
— улица Барбюса, 1, 3, 5.
«Организован подвоз воды, спецтранспорт прибыл к жилому дому 3 по улице Барбюса», — уточняется в объявлении.