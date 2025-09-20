Ричмонд
На дорогах Башкирии задержали 36 водителей в состоянии опьянения

ГАИ республики провела массовые проверки: результаты рейда.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа на трассах Башкирии сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 36 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Эти данные обнародовал главный государственный автоинспектор республики Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

Всего за отчетный период дорожные полицейские зафиксировали и пресекли 1200 различных нарушений правил дорожного движения.

Как отметил Севастьянов, массовые проверки в выходные продолжатся. В субботу вечером рейдовые мероприятия запланированы на улице Большая Шелководная и Уфимском шоссе.

Граждане могут сообщать о фактах грубых нарушений правил дорожного движения водителями или пешеходами по телефону горячей линии Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан: 8 (347) 279−32−92.

