Гастроэнтеролог Вялов: желудочный сок — мощный барьер, но не непроницаемый щит

— При классической трансплантации донорский материал (кал) тщательно обрабатывается и растворяется в специальном растворе. Полученная взвесь вводится не через рот, а непосредственно в целевую зону — в толстую кишку, через колоноскоп, или в тонкую кишку, через специальный зонд, который проводится через желудок прямо в двенадцатиперстную кишку. Это позволяет миновать агрессивную кислую среду желудка. Введение через рот в виде капсул — более новая и перспективная технология. В этом случае бактерии помещаются в специальные кислотоустойчивые капсулы, которые растворяются только в кишечнике, обеспечивая доставку «живой силы» точно по адресу.