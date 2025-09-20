Брюссельский аэропорт подвергся масштабной кибератаке

В администрации аэрогавани признали, что последствия кибератаки, скорее всего, не удастся урегулировать в ближайшие часы. Все это отразится на расписании и приведет к задержкам и отменам рейсов, пишет «Московский Комсомолец». В связи с этим в аэропорту просят пассажиров заранее проверять статус своего рейса.