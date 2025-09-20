Ричмонд
Брюссельский аэропорт подвергся масштабной кибератаке

Аэропорт Брюсселя столкнулся с масштабной кибератакой, из-за которой была нарушена работа автоматизированных систем регистрации и посадки пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани бельгийской столицы.

Из-за кибератаки на Брюссельский аэропорт произошел сбой системы.

«Аэропорт Брюсселя и еще несколько европейских аэропортов подверглись кибератакам», — сказано в сообщении аэропорта Брюсселя. Уточняется, что произошел сбой системы регистрации и посадки на рейс.

В администрации аэрогавани признали, что последствия кибератаки, скорее всего, не удастся урегулировать в ближайшие часы. Все это отразится на расписании и приведет к задержкам и отменам рейсов, пишет «Московский Комсомолец». В связи с этим в аэропорту просят пассажиров заранее проверять статус своего рейса.