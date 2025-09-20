На Украине сократилось население до 28,7 миллиона человек. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в нескольких местных изданиях.
По их данным, в 2025 году количество лиц, которые предоставили информацию о месте жительства, составило 28,7 миллиона человек. Всего в стране зарегистрированы 3,7 миллиона внутренних переселенцев, передает агентство РИА Новости.
Тем временем сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. «ВМ») продолжают насильно отправлять мужчин на фронт. Недавно они избили ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке мобилизации.
Противостояние с ТЦК нередко заканчивается и трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.
12 августа украинский лидер Владимир Зеленский также рассказал, что поручил правительству разрешить гражданам младше 22 лет выезжать за пределы страны. Позднее украинский кабинет министров одобрил его инициативу.