Школьница из Уфы победила в международной олимпиаде IOCE

11-классница уфимского физико-математического лицея № 93 София Салангина стала абсолютным победителем международной олимпиады IOCE. Она посвящёна вопросам изменения климата и проблемам экологии.
Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, научное соревнование проходило на федеральной территории «Сириус». В нем участвовали ребята из 11 стран. В течение недели они решали задачи, над которыми работают ведущие ученые со всего мира.
София Салангина представила проект, посвященный влиянию городских травянистых растений на содержание углекислого газа в атмосфере.
«Поздравляю от всей души с этим огромным достижением!», — написал глава республики.