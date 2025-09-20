Ричмонд
Школьница из Уфы победила в международной олимпиаде IOCE

Она была посвящена вопросам изменения климата и проблемам экологии.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

11-классница уфимского физико-математического лицея № 93 София Салангина стала абсолютным победителем международной олимпиады IOCE. Она посвящёна вопросам изменения климата и проблемам экологии.

Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, научное соревнование проходило на федеральной территории «Сириус». В нем участвовали ребята из 11 стран. В течение недели они решали задачи, над которыми работают ведущие ученые со всего мира.

София Салангина представила проект, посвященный влиянию городских травянистых растений на содержание углекислого газа в атмосфере.

«Поздравляю от всей души с этим огромным достижением!», — написал глава республики.