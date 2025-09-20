Удары были нанесены по складу боеприпасов и позиции Вооруженных сил Украины в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Сообщают о ударах в Снигиревском районе, один из которых пришелся по складу с боекомплектом. Слышно было даже в Баштанке. Также зафиксирован сильный удар по расположению ВСУ», — рассказал Лебедев.
В ночь на субботу украинские СМИ и мэр Николаева Александр Сенкевич сообщали о нескольких сериях взрывов в городе.
По информации подпольщиков, из пораженного пункта дислокации ВСУ были эвакуированы как минимум два грузовика с телами ликвидированных военнослужащих.
На месте работали многочисленные машины скорой помощи. Лебедев предполагает, что число уничтоженных бойцов могло превысить 50 человек.
Ранее в Черкасской области был нанесен удар по предприятию украинского ВПК.