Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполье: по складу боеприпасов ВСУ в Николаевской области нанесен удар

Лебедев предполагает, что число уничтоженных бойцов могло превысить 50 человек.

Источник: Аргументы и факты

Удары были нанесены по складу боеприпасов и позиции Вооруженных сил Украины в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Сообщают о ударах в Снигиревском районе, один из которых пришелся по складу с боекомплектом. Слышно было даже в Баштанке. Также зафиксирован сильный удар по расположению ВСУ», — рассказал Лебедев.

В ночь на субботу украинские СМИ и мэр Николаева Александр Сенкевич сообщали о нескольких сериях взрывов в городе.

По информации подпольщиков, из пораженного пункта дислокации ВСУ были эвакуированы как минимум два грузовика с телами ликвидированных военнослужащих.

На месте работали многочисленные машины скорой помощи. Лебедев предполагает, что число уничтоженных бойцов могло превысить 50 человек.

Ранее в Черкасской области был нанесен удар по предприятию украинского ВПК.