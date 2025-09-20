В Госдуме напомнили, какие налоги должны уплатить в октябре граждане и юрлица

В октябре компаниям и самозанятым гражданам придется уплатить ряд налогов и страховых взносов: НДС, НДФЛ и налог на профессиональный доход. Об этом в субботу, 20 сентября, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
— Октябрь для налогоплательщиков начинается с конкретных дат и обязанностей, и если в начале месяца они точечные, к концу список дел заметно разрастается, — добавил парламентарий.
Организациям до 27 октября необходимо предоставить декларацию по НДС за третий квартал. Депутат уточнил, что требование относится ко всем налогоплательщикам на общей системе налогообложения, которые проводят облагаемые НДС операции.
Кроме того, к данному сроку подается декларация по налогу на прибыль за девять месяцев, демонстрирующая промежуточные финансовые результаты деятельности компаний, передает ТАСС.
Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова сообщила, что с 1 ноября в России начнет действовать новый порядок внесудебного взыскания неоспариваемых налоговых долгов с физических лиц.