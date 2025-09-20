В Госдуме напомнили, какие налоги должны уплатить в октябре граждане и юрлица

В октябре компаниям и самозанятым гражданам придется уплатить ряд налогов и страховых взносов: НДС, НДФЛ и налог на профессиональный доход. Об этом в субботу, 20 сентября, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.