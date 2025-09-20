ВВС Польши после тревоги вернули на аэродромы истребители

Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые по тревоге на фоне сообщений о якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил страны.
Утром в субботу командование сообщало о поднятии дежурных самолетов Польши и стран-союзников в воздух.
«Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена. Активированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X*.
