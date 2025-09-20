Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВВС Польши после тревоги вернули на аэродромы истребители

Польша ранее подняла в воздух дежурные пары истребителей на фоне якобы активности РФ на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые по тревоге на фоне сообщений о якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил страны.

Утром в субботу командование сообщало о поднятии дежурных самолетов Польши и стран-союзников в воздух.

«Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена. Активированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X*.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.