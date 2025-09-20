Ричмонд
Хлеб и зрелища в Кишиневе: куда пойти в выходные за доступными фруктами, овощами и товарами местного производства

Сохраняйте список адресов, чтобы ничего не пропустить.

Источник: Комсомольская правда

Ярмарки и культурные мероприятия в эти выходные: список адресов.

Центр:

В сквере «Штефан чел Маре» в воскресенье пройдёт этнофестиваль. Для гостей — традиционные блюда разных национальных общин, выставки-ярмарки ремесел.

Ярмарка местных производителей на бул. Штефана чел Маре, между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и Сфатул Цэрий.

Ул. М. Варлаам, участок между улицами Армянская и Тигина — тематическая ярмарка сезонных фруктов и овощей «Roada Gliei».

Рынок по ул. Кэрбунарь, 9 — тематическая ярмарка-продажа винограда и аксессуаров для виноделия «Butoiaș».

Ботаника:

Парк «Долина роз» — ярмарка изделий ручной работы и ярмарка малых производителей «Toamna culorilor».

бул. Дачия, 26, угол с бул. Траян — ярмарка местных производителей «Târgul cu tradiții».

Шоссе Мунчешть, 170, бул. Траян, 22 — ярмарки сезонных фруктов и овощей.

Буюканы:

Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).

Сквер у театра им. Марии Биешу — ярмарка мёда и продуктов пчеловодства.

Сквер «Алунелул», ул. Каля Ешилор, 11/4 — ярмарка местных производителей «Cămara Fest».

Ул. Ливиу Деляну, 1 — ярмарка фруктов и овощей.