Хлеб и зрелища в Кишиневе: куда пойти в выходные за доступными фруктами, овощами и товарами местного производства

Ярмарки и культурные мероприятия в эти выходные: список адресов.
Центр:
В сквере «Штефан чел Маре» в воскресенье пройдёт этнофестиваль. Для гостей — традиционные блюда разных национальных общин, выставки-ярмарки ремесел.
Ярмарка местных производителей на бул. Штефана чел Маре, между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и Сфатул Цэрий.
Ул. М. Варлаам, участок между улицами Армянская и Тигина — тематическая ярмарка сезонных фруктов и овощей «Roada Gliei».
Рынок по ул. Кэрбунарь, 9 — тематическая ярмарка-продажа винограда и аксессуаров для виноделия «Butoiaș».
Ботаника:
Парк «Долина роз» — ярмарка изделий ручной работы и ярмарка малых производителей «Toamna culorilor».
бул. Дачия, 26, угол с бул. Траян — ярмарка местных производителей «Târgul cu tradiții».
Шоссе Мунчешть, 170, бул. Траян, 22 — ярмарки сезонных фруктов и овощей.
Буюканы:
Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).
Сквер у театра им. Марии Биешу — ярмарка мёда и продуктов пчеловодства.
Сквер «Алунелул», ул. Каля Ешилор, 11/4 — ярмарка местных производителей «Cămara Fest».
Ул. Ливиу Деляну, 1 — ярмарка фруктов и овощей.