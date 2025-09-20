В Красноярске молодые полицейские и курсанты СибЮИ приняли присягу

Молодые полицейские Красноярска приняли присягу. Торжественная церемония приведения курсантов первого курса Сибирского юридического института МВД и сотрудников ОВД края к присяге прошла 19 сентября у Вечного огня на площади «Мемориал Победы». Полицейские и студенты поклялись достойно исполнять служебный долг и возложенные обязанности по обеспечению правопорядка.
Поддержать молодых полицейских собрались их родные, а также обучающиеся классов правоохранительной направленности и кадеты. Кроме того, на мероприятии отметили сотрудников института, которые внесли особый вклад в подготовку специалистов.