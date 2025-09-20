Закроет ли Латвия для белорусов «окно» в Европу — репортаж с границы

Из-за того, что закрыли Польшу, скапливаются очереди на других направлениях и стоять приходится дольше. Для меня лично в этом нет ничего и плохого, так как я привык в общем-то, но лучше ― как можно скорее пройти границу и поехать домой. Если закроют Латвию, многие мои коллеги уйдут работать только на европейские направления, без заезда домой ― это будет очень тяжело на самом деле. А те, кто останется работать, будут стоять в очередях. Это будет не работа, а дежурство возле машины. Очень прискорбно, что это все сказывается на обычных людях.