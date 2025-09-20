Закроет ли Латвия для белорусов «окно» в Европу — репортаж с границы

Граница Беларуси и Латвии сейчас работает в штатном режиме. Но разговоры о возможном ее полном закрытии не утихают в Риге. После того, как Польша выкинула фортель на границе с Беларусью, в латвийском сейме всерьез обсуждали такую же инициативу. Но, понимая последствия данного решения, тамошние чиновники все-таки заявили: в этом пока нет необходимости.
Как работает единственный пункт пропуска на белорусско-латвийской границе, на который за последнюю неделю заметно увеличилась нагрузка, ― в репортаже Sputnik.
Сплошные ограничения
Через этот пункт пропуска можно выехать на легковом автомобиле, фуре, рейсовых и туристических автобусах, мотоциклах. Но пересечение латвийской границы ― это целый квест: за 48 часов до въезда в балтийскую республику нужно заполнить «особые» документы.
Дело в том, что с 1 сентября Латвия ужесточила правила въезда для граждан СНГ. Все (кроме обладателей ВНЖ) за двое суток до поездки должны заполнить электронную анкету и указать цель визита, срок пребывания, маршрут, место работы, а также другую информацию о себе и родственниках.
Кроме того, необходимо ответить на вопросы участия в выборах, о наличии статуса должностного лица и оставить контактные данные. Если гражданин отказывается это делать или указывает ложные сведения, ему будет грозить штраф до двух тысяч евро.
Еще момент. Транспортные средства, зарегистрированные за пределами Латвии, до въезда на территорию страны должны быть в обязательном порядке задекларированы через латвийский портал электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения (местной ГАИ). В противном случае что? Правильно ― штраф.
Кроме того, с июля 2024-го в соседней республике введен запрет на въезд легковых авто на белорусских и российских номерах. В случае отказа возможна конфискация транспортного средства.
Для белорусских перевозчиков в Латвии продолжают действовать ограничения, связанные с объемом ввозимого топлива. В баке машины должно быть не более 200 литров бензина или дизеля. Если будет больше, латвийская таможня не пропустит автомобиль.
Таков путь
Несмотря на все ограничения и запреты, латвийское направление по-прежнему пользуется спросом, и не только у белорусов. А в свете последних событий это еще и самый удобный путь в Европу, поскольку очередей в Григоровщине почти нет. Впрочем, даже если будут, белорусские пограничники готовы с ними справляться.
Спустя неделю после закрытия границы польской стороной мы наблюдаем количественный рост автобусов и легковых автомобилей на латвийском направлении.
Пропускная способность Григоровщины ― 200 фур, 390 легковушек и 20 автобусов в обоих направлениях в сутки. Латвийская сторона, конечно, не спешит выполнять международные обязательства и оформляет далеко не 100% от этих значений.
Соответственно, не может она больше оформить, не можем и мы больше выпустить или запустить. К примеру, за минувшие сутки через пункт пропуска проследовало 17 автобусов, 104 легковых и 107 грузовых автомобилей. Мы готовы и к большему пассажиропотоку, но сопредельная сторона далеко не всегда ритмично работает.
Денис Глебко уточняет, что в связи с ростом пассажиропотока, в пункте пропуска было увеличено количество смен пограничных нарядов и рабочих мест, чтобы сократить время на оформление транспорта. А если сопредельная сторона решит открыть коридоры (что вряд ли, но мало ли!), работа которых ранее была приостановлена (того же «Силене» — «Урбаны»), белорусские пограничники готовы сделать все для того, чтобы они функционировали в прежнем режиме.
А если закроют?
Пограничники признаются: давненько в Григоровщине не было столько «движухи». В последние дни здесь увеличилась активность среди дальнобойщиков, мотоциклистов и автомобилистов.
Латвиец Герман на стареньком Harley-Davidson возвращается из Витебска в Ригу. Последний раз в Беларуси он был в 2022-м.
Тетка померла, я приехал уладить все документы. Очень хорошо, что есть безвиз ― это удобно, никаких сложностей с проездом. Я слышал, что закрылась польская граница, и думали закрыть латвийскую. Но я уже почти месяц в Беларуси и не знаю, как действительно обстоят дела в моей стране. Если закроют, не знаю, как ездить. Наверное, никак. Все будет сложно.
Белорус Максим уже много лет работает на литовскую компанию, возит грузы по маршруту Европа ― Беларусь ― Россия. В Григоровщине он и его фура уже третьи сутки.
Из-за того, что закрыли Польшу, скапливаются очереди на других направлениях и стоять приходится дольше. Для меня лично в этом нет ничего и плохого, так как я привык в общем-то, но лучше ― как можно скорее пройти границу и поехать домой. Если закроют Латвию, многие мои коллеги уйдут работать только на европейские направления, без заезда домой ― это будет очень тяжело на самом деле. А те, кто останется работать, будут стоять в очередях. Это будет не работа, а дежурство возле машины. Очень прискорбно, что это все сказывается на обычных людях.
Роман ― владелец белого микроавтобуса и обладатель немецкого паспорта ― регулярно пересекает границу с Беларусью. Привык ездить через Тересполь (что и логично ― потому что ближе), но в связи со сложившимися обстоятельствами приходится подстраиваться под новые реалии. С удивлением узнал от журналистов Sputnik, что в Латвии тоже думают о возможном закрытии границы с Беларусью.
А как тогда ездить ― через Турцию? Сейчас вроде нормально граница функционирует, раньше очереди были, а теперь все спокойно. Здесь не всегда пересекаю границу ― когда Бенякони, когда Каменный Лог. Вот пять дней назад здесь (в Григоровщине) проезжал ― моментально, пулей, я даже не ожидал. В принципе больших проблем нет, бывало и хуже. Надеюсь, и Польшу откроют. Хотелось бы. Наверное, и вам проще было бы, пограничникам.
Владислав тоже едет из Германии, но в Россию. В прежние времена мог сократить путь по европейскому автобану Е30, участок которого проходит через Беларусь (в нашей стране это трасса М1), но после закрытия польской границы это стало невозможно. Пришлось накрутить лишние 400 километров: на литовской границе большие очереди, поэтому самый оптимальный вариант ― латвийский участок.
И в Мядининкае (с белорусской стороны Каменный Лог ― Sputnik), и в Шальчининкае (Бенякони) очереди. Пришлось ехать сюда, чтобы там не стоять 10−15 часов. Вы только представьте: ты находился за рулем сутки и еще столько же вынужден ожидать очередь, не имея возможности нормально поспать. Это серьезная проблема, Польше нужно открывать границу с Беларусью.
«Верните жену! Или мне другую искать?»
Из-за решения Польши закрыть границу с Беларусью, в пункте пропуска Григоровщина на наших глазах развернулась настоящая драма. Ее героями (нет ― скорее заложниками) стали пассажиры туристического автобуса, возвращающегося после 10-дневного трипа по Европе.
Начало истории: группа белорусских туристов 7 сентября благополучно выехала из Минска в предвкушении погулять по площади Александерплац в Берлине и сделать селфи на фоне Эйфелевой башни в Париже. В пути они узнают, что польская граница будет закрыта с 12 сентября, и придется искать альтернативные маршруты возвращения домой. Пикантность ситуации заключается в том, что турагентство решило не выходить на связь со своими клиентами.
Мы спросили 10 раз у турфирмы, какими будут действия, если граница не откроется. Возвращаться в Минск мы должны были 17 сентября, и в агентстве нас заверили, что к тому моменту все будет, как прежде, потому что учения (военные учения «Запад-2025» ― Sputnik) закончатся. Но 15 сентября нам говорят: срочно оформляйте анкеты для въезда в Латвию.
При этом туристов еще обнадежили: вполне возможно, Польша откроет границу хотя бы на выезд. Но этого не произошло. Более того, группе сказали доплатить по 70 евро с каждого, «и тогда все спокойно вернутся в Минск».
Кто-то из группы оплатил, остальные сказали ― будут разбираться, это же не по нашей вине произошло! После этого турфирма так и не вышла с нами на связь, действовала только в лице сопровождающего, которая вышла в Варшаве и, махнув нам рукой, сказала: «как-нибудь доедете».
Автобус с туристами все-таки попытался пройти границу в Тересполе, откуда, как и следовало ожидать, их быстро развернули и направили в сторону Латвии. Почему туда? Литва, которая ближе к Польше, сейчас не принимает туристические автобусы ― только регулярные (кстати, такое же решение с 15 октября примет и Латвия). Но на этом приключения белорусов в Европе не закончились.
Около 6 утра 18 сентября мы приехали на латвийскую границу, вышли наши водители и говорят: дальше не едем. В чем дело? Оказывается, они украинцы, и им нельзя здесь пересекать границу, потому что у них будут какие-то проблемы. Так мы и остались в чистом поле, с чемоданами в руках и паспортами в зубах.
Туристы нашли способ пересечь границу на других автобусах, следовавших через границу в сторону Минска. Но перед этим высказали корреспонденту Sputnik все, что думают о турагентстве, которое их бросило (название турфирмы имеется в редакции).
Пусть к ним никто не ходит. Потому что вот так бросать туристов ― это ненормально. Всякое бывает, это форс-мажор, и они должны нести ответственность. У нас уже даже мужья приехали разбираться в эту турфирму. Умоляют: "Верните мне мою жену. Или мне другую искать?
Украинцы тоже едут
Прибывший из Латвии очередной автобус осматривает бельгийская овчарка Вета. Окончив процедуру, малинуа (одна из четырех разновидностей «бельгийцев») спешит к следующему транспорту. И так по кругу. Служебная смена у нее, как у хозяина-кинолога ― 12 часов.
Как правило, в каждом автобусе ― граждане Евросоюза, России, Беларуси и Украины. Европейцы не стесняются пользоваться преимуществами белорусского безвиза, кто-то даже признается, что едет сюда за дешевыми конфетами. Но вот что интересно ― и на эту особенность указывают сами пограничники ― поток украинцев, следующих в Беларусь или транзитом, значительно увеличился в Григоровщине после «закрытия» Польши. Только теперь их маршрут больше похож на «кругосветку».
Мы с мамой едем из Одессы в Минск и тоже столкнулись с логистическими трудностями. Думали сначала из Варшавы поехать, но пришлось быстро менять маршрут и добираться на перекладных. Мама ― белоруска, она едет к своему брату в гости, а я ее сопровождаю. Мы каждый год приезжаем сюда в мини-отпуск.
…Уже завершая работу в пункте пропуска, обратили внимание на автомобиль с буквой «S» на номерах Евросоюза. Не часто увидишь в этих краях машины из Швеции. Сергей, житель этого скандинавского государства, рассказал, что дважды в год со своей семьей наведывается на малую родину. А маршрут у него, надо отметить, не самый простой: из Стокгольма на пароме до Вентспилса, оттуда через всю Латвию до границы с Беларусью, дальше в Минск и затем уже в Гомель.
Мы выехали вчера вечером, и, если все сложится, будем сегодня поздно ночью в Гомеле. То, что закрыта Польша ― катастрофа для людей и для бизнеса. Мы в Европе видим, как нагнетается ситуация, но на самом деле очень многое преувеличено. У нас свое мнение на этот счет.
Вывод такой: простые люди не должны становится заложниками ситуации, об этом не устает каждый раз повторять белорусская сторона. Но европейским властям, такое ощущение, давно все равно: страны, граничащие с Беларусью, кажется, уже все решили.
