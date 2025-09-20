Хабаровчане высадили «добрые» деревья в честь 35-летия МЧС

В Хабаровске на территории специализированной пожарно-спасательной части появилась аллея из 35 «добрых» кедров, — сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
Мероприятие приурочено к 35-летию образования части.
По словам помощника начальника Главного управления МЧС Виталия Дарчии, саженцы символизируют добрые дела и будущее пожарной службы. Деревья будут сопровождать территорию части, формируя зеленую зону и напоминая о важности служения обществу.
Каждое дерево назвали «детьми больших кедров», а их приживаемость напрямую зависит от внимания и заботы пожарных. Акция стала традицией: сотрудники и гости части ежегодно участвуют в посадке, закрепляя дух единства и ответственности.