Хабаровчане высадили «добрые» деревья в честь 35-летия МЧС

Саженцы символизируют добрые дела и внимание к будущему пожарной службы.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровске на территории специализированной пожарно-спасательной части появилась аллея из 35 «добрых» кедров, — сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.

Мероприятие приурочено к 35-летию образования части.

По словам помощника начальника Главного управления МЧС Виталия Дарчии, саженцы символизируют добрые дела и будущее пожарной службы. Деревья будут сопровождать территорию части, формируя зеленую зону и напоминая о важности служения обществу.

Каждое дерево назвали «детьми больших кедров», а их приживаемость напрямую зависит от внимания и заботы пожарных. Акция стала традицией: сотрудники и гости части ежегодно участвуют в посадке, закрепляя дух единства и ответственности.