Жительница Прикамья осуждена за кражу денежных средств у пенсионеров

Александровский городской суд Пермского края вынес приговор бывшей сотруднице банка. Женщина признана виновной в краже с банковского счета в крупном и особо крупном размерах.
В части предъявленного фигурантке обвинения в мошенничестве в особо крупном размере суд возвратил прокурору уголовное дело для устранения препятствий к его рассмотрению. Принято решение об обжаловании постановления об этом в апелляционном порядке.
Суд установил, что с 2021 по 2024 гг., работая в банковской организации и имея доступ к информации о ее клиентах, злоумышленница похитила около 6 млн рублей со счетов граждан, преимущественно пожилого возраста.
Суд приговорил женщину к 5 годам 10 месяцам в исправительной колонии общего режима и штрафу в 250 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.