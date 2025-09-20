В Находке был задержан в порту зарубежный теплоход

В порту Находка был задержан теплоход «Fu Run Da 1», зарегистрированный под удобным флагом Сьерра-Леоне и с международным экипажем на борту.
На борту находятся 12 моряков из Индонезии и один из Китая, которые обратились за поддержкой в морскую администрацию Находки и Российский профсоюз моряков с требованием выплатить им заработную плату.
Как оказалось, китайский владелец судна не выплачивает морякам положенные средства с момента их вступления на службу 30 июня 2025 года.
Судно находится на рейде порта Находка, где экипаж остается без оплаты труда на протяжении нескольких месяцев. В связи с этим капитан морского порта принял решение удержать теплоход в порту до тех пор, пока задолженность перед моряками не будет полностью погашена.