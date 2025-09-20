Ричмонд
РБК: в России стали меньше печатать переводных книг

РБК отмечает, что в 2023 году переведенных книг читали намного больше.

Источник: Комсомольская правда

В РФ значительно снизилось количество напечатанных переводных книг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Российской книжной палаты.

Как отмечает издание, еще в 2023 году было выпущено 50,8 тысячи книг. При этом 5,06% из них были переведенными. Однако уже в 2025 году ситуация значительно изменилась. Так, в первом полугодии выпустили 53,06 тысячи произведений, а доля переведенных в них — 4,19 тыс.

Тем временем в России чтение книг хотят сделать не просто полезным, но и выгодным занятием. В Госдуме выступили с инициативой о введении «Карты Достоевского». Предполагается, что на ней будет ежегодно лежать десять тысяч рублей, которые можно потратить на литературу. При этом приобретать произведения с пропагандой нетрадиционных отношений, экстремизмом или другим запрещенным содержанием запретят.