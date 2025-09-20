РБК: в России стали меньше печатать переводных книг

Тем временем в России чтение книг хотят сделать не просто полезным, но и выгодным занятием. В Госдуме выступили с инициативой о введении «Карты Достоевского». Предполагается, что на ней будет ежегодно лежать десять тысяч рублей, которые можно потратить на литературу. При этом приобретать произведения с пропагандой нетрадиционных отношений, экстремизмом или другим запрещенным содержанием запретят.