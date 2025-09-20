Посевам картофеля в Ростовской области угрожает опасный жук-вредитель

В Ростовской области на участках посадки летнего картофеля Россельхозцентр обнаружил взрослых колорадских жуков. Специалисты выявили проблему во время планового обследования.
— Вредитель способен снизить урожайность более чем на 30%, — предупреждают в ведомстве.
Руководителям хозяйств региона рекомендуют следить за численностью жуков. Если их станет слишком много, нужно обработать посевы инсектицидами.
Чтобы предотвратить устойчивость вредителей к препаратам, следует чередовать активные вещества при повторных обработках.