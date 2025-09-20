Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посевам картофеля в Ростовской области угрожает опасный жук-вредитель

Опасный вредитель способен снизить урожайность картофеля в Ростовской области на 30%

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на участках посадки летнего картофеля Россельхозцентр обнаружил взрослых колорадских жуков. Специалисты выявили проблему во время планового обследования.

— Вредитель способен снизить урожайность более чем на 30%, — предупреждают в ведомстве.

Руководителям хозяйств региона рекомендуют следить за численностью жуков. Если их станет слишком много, нужно обработать посевы инсектицидами.

Чтобы предотвратить устойчивость вредителей к препаратам, следует чередовать активные вещества при повторных обработках.