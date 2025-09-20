Роспотребнадзор рассказал об обстановке с вирусами на Кубани

С начала сентября в Краснодарском крае зарегистрировано 1,5 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций, включая единичные случаи гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
Несмотря на рост заболеваемости, в ведомстве отмечают, что ситуация остается под контролем и не превышает эпидемиологический порог. Большинство заболевших — взрослые в возрасте до 70 лет. Среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные штаммы, в основном риновирусы и аденовирусы.
В целях профилактики распространения гриппа и ОРВИ в регионе продолжается активная иммунизация населения.
«Прививки уже получили свыше 840 тысяч жителей края, более половины из них — дети», — сообщили в Роспотребнадзоре. Вакцинация проводится среди медицинских работников, педагогов, студентов, сотрудников сферы услуг и транспорта, а также других категорий граждан, включенных в Национальный календарь профилактических прививок.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в семьях и коллективах люди все чаще обсуждают простуды, а в социальных сетях распространяются слухи о некоем «новом вирусе», который якобы может вынудить школы закрыться на карантин и перевести детей на дистанционное обучение. В действительности же врачи объясняют, что мы имеем дело с сезонным ростом заболеваемости, а массовых карантинов в регионе пока не предвидится.