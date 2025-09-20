Роспотребнадзор рассказал об обстановке с вирусами на Кубани

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в семьях и коллективах люди все чаще обсуждают простуды, а в социальных сетях распространяются слухи о некоем «новом вирусе», который якобы может вынудить школы закрыться на карантин и перевести детей на дистанционное обучение. В действительности же врачи объясняют, что мы имеем дело с сезонным ростом заболеваемости, а массовых карантинов в регионе пока не предвидится.