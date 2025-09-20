Количество переводных изданий резко снизилось в России

Недавно в Москве подошла к концу 38-я Московская международная книжная ярмарка. За пять дней мероприятие собрало более 63 тысячи человек. Состоялось более 300 мероприятий на пятнадцати площадках: встречи с писателями, презентации, конференции, дискуссии, публичные беседы.