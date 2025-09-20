Количество переводных изданий резко снизилось в России

Число напечатанных переводных изданий резко снизилось в России. Соответствующая информация следует из статистики Российской книжной палаты.
За первые шесть месяцев 2025 года в стране вышло 53 тысячи изданий. Среди них количество переводных составляет 8,1 тысячи.
За аналогичный период 2023 года соотношение было иным — было издано 50,8 тысячи книг, переводных из них — 8,74 тысячи, передает РБК.
Недавно в Москве подошла к концу 38-я Московская международная книжная ярмарка. За пять дней мероприятие собрало более 63 тысячи человек. Состоялось более 300 мероприятий на пятнадцати площадках: встречи с писателями, презентации, конференции, дискуссии, публичные беседы.
Осенью хочется не только укутываться в плед и пить чай, но и заниматься своим образованием и расширением кругозора. Специально для «Вечерней Москвы» автор Telegram-канала «Ищу книгу на конец света» Мария Стельмах собрала главные книжные новинки сентября.
Кроме того, власти Москвы поддержат проведение XIX конкурса «Лучший книжный магазин Москвы». Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Конкурс пройдет с сентября по декабрь 2025 года.