ПВО России за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами страны

Минобороны РФ сообщило, что с 23:00 мск пятницы до 06:00 мск субботы средства противовоздушной обороны сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над различными российскими регионами.
В ведомстве уточнили, что наибольшее количество БПЛА было уничтожено в небе над Ростовской областью — 40 БПЛА, 27 — над Саратовской, 18 — Брянской, 15 — Самарской областями, а также 12 — в Республике Крым.
Восемь беспилотников сбито над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Воронежской и Калужской областями, и по одному — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями.
Кроме того, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три — над Азовским.