Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО России за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами страны

В МО уточнили, что наибольшее количество БПЛА было уничтожено в Ростовской области — 40 БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны РФ сообщило, что с 23:00 мск пятницы до 06:00 мск субботы средства противовоздушной обороны сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над различными российскими регионами.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество БПЛА было уничтожено в небе над Ростовской областью — 40 БПЛА, 27 — над Саратовской, 18 — Брянской, 15 — Самарской областями, а также 12 — в Республике Крым.

Восемь беспилотников сбито над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Воронежской и Калужской областями, и по одному — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями.

Кроме того, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три — над Азовским.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше