Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Хабаровска в Москву не улетели 360 пассажиров «Аэрофлота»

В международном аэропорту Хабаровска имени Невельского задержали рейс в Москву из-за позднего прибытия самолета.

Источник: Аргументы и факты

В международном аэропорту Хабаровска имени Невельского задержали рейс в Москву из-за позднего прибытия самолета. Сейчас отправления, по соглашению с компанией «Аэрофлот», ожидают 360 пассажиров, 12 из них дети и подростки. Об этом пишет пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Сесть на борт воздушного судна россияне должны были еще в 13:45 (по местному времени), но теперь вылет перенесли на 18:05. Пока они ждут своей очереди, перевозчик организовал питание, а прокуратура — мобильную приемную.

Если граждане заметят, что нарушили чьи-то права, нужно звонить по номерам: 8 (914) 183−26−46 или 8 (924) 201−57−60.

Читайте также:

Куклы vs машинки: что популярнее у детей в Хабаровске?