Из Хабаровска в Москву не улетели 360 пассажиров «Аэрофлота»

В международном аэропорту Хабаровска имени Невельского задержали рейс в Москву из-за позднего прибытия самолета. Сейчас отправления, по соглашению с компанией «Аэрофлот», ожидают 360 пассажиров, 12 из них дети и подростки. Об этом пишет пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Сесть на борт воздушного судна россияне должны были еще в 13:45 (по местному времени), но теперь вылет перенесли на 18:05. Пока они ждут своей очереди, перевозчик организовал питание, а прокуратура — мобильную приемную.
Если граждане заметят, что нарушили чьи-то права, нужно звонить по номерам:
