Двадцать пять лет семейного счастья на гастролях фоменок в Благовещенске: как сложились судьбы героев и актеров

Галина Тюнина вспомнила, как их молодой театр колесил по миру: «До сих пор удивляюсь, как мы это выдержали., Объездили такое количество стран, жили в Европе месяцами. Петр Наумович с иронией относился к нашим поездкам, считал, что мы больше отдыхаем, ходим по музеям, чем работаем. Он всегда говорил, что надо ездить по России и к тем, кто понимает язык. Сейчас у нас другой период. Мы ездим по России большой компанией, со всеми цехами и гордимся тем, что у нас не существует гастрольных вариантов. Спектакль приезжает в полном соответствии с тем, как он создавался».