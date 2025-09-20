Сельскохозяйственные ярмарки стартуют сегодня в Минске

Сезон продлится до 7 декабря. «Основной локацией в столице останется “Чижовка-Арена”, также в течение всего сезона сельскохозяйственные ярмарки будут проходить возле Дворца спорта. Будем задействовать три выходных — 20 и 21 сентября, а затем еще в октябре и ноябре. Проведение ярмарки возле Дворца спорта обусловлено необходимостью обеспечить доступность продажи овощей отечественного производства этого сезона для жителей Центрального района. Для них ярмарка, которая проводится районом, расположена достаточно далеко от места проживания», — рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
В каждом районе Минска предусмотрены площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок. Торговля на «Чижовка-Арене» будет проходить каждые выходные: суббота и воскресенье с 8.00 до 16.00. При этом при наличии продукции ярмарки будут работать до последнего покупателя.
«Графики ярмарок размещены на сайтах администраций районов и на сайте Минского городского исполнительного комитета. На ярмарках будет реализовываться не только плодоовощная продукция, хотя основной упор сделан на нее, чтобы жители могли создать запасы на зиму. Естественно, широкий ассортимент продукции будет представлен предприятиями, входящими в систему Белкоопсоюза, рыбными хозяйствами, входящими в государственное объединение “Белводхоз”. Также приглашены различные производители мясной и молочной продукции. Мы понимаем, что в Минске их нет, они смогут реализовывать свою продукцию на территории столицы на сельскохозяйственных ярмарках. Такая продукция пользуется спросом, потому что жители Минска привыкли, приходя на ярмарку, покупать не только картофель, но и мясные продукты, и что-то из кондитерских изделий», — добавила Елена Нагорная.
Что касается картофеля, то начальник главного управления отметила, что этот вопрос на особом контроле. «Наши фермы-производители значительно увеличили посевные площади под картофель, и в этом году, судя по отдельным комментариям крупных производителей, урожайность картофеля достаточно хорошая. Соответственно большой выбор его различных сортов будет представлен в столице на сельскохозяйственных ярмарках», — отметила она.
Ярмарки выходного дня пройдут 20 и 21 сентября на двух площадках в Минске. На площадке у Дворца спорта (пр. Победителей, 4) будут задействованы 11 организаций потребительской кооперации из всех регионов страны. Общая протяженность торговых рядов кооператоров превысит 80 м. В выездной ярмарочной торговле на площадке у «Чижовка-Арены» (ул. Ташкентская, 19) примут участие восемь райпо и филиалов из четырех областей. Общая протяженность торговых рядов организаций потребительской кооперации превысит 50 м.
«На ярмарках будет представлен широкий ассортимент плодоовощной и дикорастущей продукции урожая-2025, мясо и полуфабрикаты, колбасные и кондитерские изделия, продукция собственного производства. Все по доступным ценам», — проинформировали в Белкоопсоюзе.
В этом сезоне также около 100 сельскохозяйственных ярмарок пройдет в Минской области. Они начинают работу сегодня и продлятся по 1 ноября с учетом погодных условий. Согласно графику, 4 октября региональная ярмарка пройдет в Борисове, Боровлянах и Молодечно, 5 октября — в Несвиже, 11 октября — в Вилейке и Солигорске, 18 октября — в Жодино и Слуцке.
«В местах проведения ярмарок, не только крупных, но и выходного дня, планируются культурно-массовые мероприятия с привлечением творческих коллективов, предусмотрены места интерактива для детей. На ярмарках будут работать волонтеры, которые помогут с сумками инвалидам, пенсионерам и одиноким пожилым людям. “Рай- и горисполкомами будет организовано оказание помощи по доставке продукции определенным категориям граждан, среди них ветераны, одинокие пожилые, инвалиды 1-й, 2-й группы. Добровольцы из числа БРСМ помогут доставить сумки домой и при необходимости на авто. С учетом хорошего урожая и того, что Минская область традиционно представлена как крупными производителями, так и мелкими с широкой линейкой производства сельскохозяйственной продукции, мы уверены, что наши ярмарки будут пользоваться широким спросом у населения области”, — подчеркнула начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Наталья Суйкова.