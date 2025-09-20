Сельскохозяйственные ярмарки стартуют сегодня в Минске

«Графики ярмарок размещены на сайтах администраций районов и на сайте Минского городского исполнительного комитета. На ярмарках будет реализовываться не только плодоовощная продукция, хотя основной упор сделан на нее, чтобы жители могли создать запасы на зиму. Естественно, широкий ассортимент продукции будет представлен предприятиями, входящими в систему Белкоопсоюза, рыбными хозяйствами, входящими в государственное объединение “Белводхоз”. Также приглашены различные производители мясной и молочной продукции. Мы понимаем, что в Минске их нет, они смогут реализовывать свою продукцию на территории столицы на сельскохозяйственных ярмарках. Такая продукция пользуется спросом, потому что жители Минска привыкли, приходя на ярмарку, покупать не только картофель, но и мясные продукты, и что-то из кондитерских изделий», — добавила Елена Нагорная.