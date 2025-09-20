В ВОЗ не спрогнозировали возвращение пиковых показателей COVID-19 в России

По мнению главы московского офиса ВОЗ Батыра Бердыклычева, опрошенного РИА Новости, в настоящее время нет оснований полагать, что заболеваемость COVID-19 в России вернется к пиковым показателям, наблюдавшимся во время пандемии. Это связано с тем, что популяционный иммунитет значительно укрепился благодаря как вакцинации, так и перенесенным заболеваниям.
Бердыклычев отметил, что риск повторения масштабных вспышек, как это было в 2020 и 2021 годах, невелик. Однако подчеркнул важность постоянного наблюдения за ситуацией, поскольку вирус продолжает мутировать, порождая новые штаммы и варианты.
При этом, по его словам, большая часть возникающих вариантов вируса не приводит к тяжелому течению болезни.
По данным СМИ, к концу апреля 2020 года инфекция распространилась более чем в 200 странах, а число инфицированных превысило 3 млн случаев, было зарегистрировано более 200 тыс. летальных исходов.