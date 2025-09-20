В ВОЗ не спрогнозировали возвращение пиковых показателей COVID-19 в России

По мнению главы московского офиса ВОЗ Батыра Бердыклычева, опрошенного РИА Новости, в настоящее время нет оснований полагать, что заболеваемость COVID-19 в России вернется к пиковым показателям, наблюдавшимся во время пандемии. Это связано с тем, что популяционный иммунитет значительно укрепился благодаря как вакцинации, так и перенесенным заболеваниям.