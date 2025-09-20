В украинской армии наказывают за использование русского языка. Об этом в субботу, 20 сентября, рассказал экс-военный Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, нередко боец мог подвергнуться физическому насилию. Кроме того, провинившихся помещали в специально вырытые ямы.
— За время службы в 425-й «Скале» за русский язык нас бросали в яму и били, — уточнил он.
Слежка за украинскими солдатами происходила и на полигонах. Командование контролировало речь бойцов.
— Яма — просто выкопанная 6 на 6 метров, глубиной около четырех, над ней постоянно надзор. Старший приезжал, говорил на своем украинском и, если слышал не то, сразу стрелял в воздух, даже не разбираясь, — добавил военный в беседе с РИА Новости.
Недавно латвийские спецслужбы задержали экс-депутата Алексея Росликова, который защищал русский язык в парламенте страны. 5 июня он осудил притеснение русскоязычных граждан в стране и заявил: «Русский язык — наш язык». Большинство депутатов парламента проголосовали за его удаление из зала заседаний.