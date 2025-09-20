Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астана наводит порядок: горожане вышли на масштабный общегородской субботник

В рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка» и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) 20 сентября с раннего утра в столице начался общегородской субботник, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Источник: Акимат Астаны

Участие в нем принимают жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, депутаты маслихата и неправительственные организации, деятели культуры и спорта, ОСИ (КСК) и другие, передает официальный сайт акимата столицы.

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и др.

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Жители активно вносят свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми дворами выходят на уборку города.

Сегодняшний субботник превратился не просто в уборку, а в настоящий праздник для двора. Мы вышли всей семьей, соседи подтянулись, даже дети помогали собирать листья. В такие моменты чувствуешь, что город — это наш общий дом, и порядок в нем зависит от каждого. А еще приятно, что после работы можно было просто пообщаться с соседями, пошутить, посидеть на лавочке. Вот так вместе и создается уютная Астана.

отметил один из жителей района Сарыарка

В ходе масштабной уборки также проходит посадка деревьев во всех шести районах столицы.

«Мы каждый день держим город в порядке, но когда сами жители подключаются, результат вдвойне заметен», — поделился впечатлениями один из сотрудников коммунальных служб.