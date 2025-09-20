Астана наводит порядок: горожане вышли на масштабный общегородской субботник

Сегодняшний субботник превратился не просто в уборку, а в настоящий праздник для двора. Мы вышли всей семьей, соседи подтянулись, даже дети помогали собирать листья. В такие моменты чувствуешь, что город — это наш общий дом, и порядок в нем зависит от каждого. А еще приятно, что после работы можно было просто пообщаться с соседями, пошутить, посидеть на лавочке. Вот так вместе и создается уютная Астана.