Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край возглавил рейтинг по выявлению наркозависимости в России

Высокий показатель свидетельствует не о росте наркомании.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Минздрава России за 2024 год, Хабаровский край занял первое место среди регионов по показателю впервые установленного диагноза «наркомания» с уровнем 19,6 случая на 100 тысяч населения. Новосибирская и Свердловская области расположились на второй и третьей позициях с показателями 18,4 и 17,7 соответственно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как пояснил главный внештатный психиатр-нарколог края Константин Сливко, высокий показатель свидетельствует не о росте наркомании, а об увеличении обращений за помощью в государственные учреждения.

«Это показывает, сколько человек впервые обратились за наркологической помощью и получили ее. Это не плохой показатель, а даже хороший. Он говорит о том, что наркозависимые не уходят в какие-то частные центры, не прячутся от наркологов и не боятся обратиться в госучреждение. Это характеризует и активность врачей-наркологов, которые выступают с лекциями, доносят информацию до людей», — сказал специалист.

В минздраве края подчеркивают, что ключевым показателем является смертность от наркотиков, где ситуация в регионе значительно лучше многих других субъектов РФ. Для получения помощи работает круглосуточный телефон доверия: 8 (4212) 30−71−71, где можно анонимно проконсультироваться со специалистом.