Хабаровский край возглавил рейтинг по выявлению наркозависимости в России

«Это показывает, сколько человек впервые обратились за наркологической помощью и получили ее. Это не плохой показатель, а даже хороший. Он говорит о том, что наркозависимые не уходят в какие-то частные центры, не прячутся от наркологов и не боятся обратиться в госучреждение. Это характеризует и активность врачей-наркологов, которые выступают с лекциями, доносят информацию до людей», — сказал специалист.