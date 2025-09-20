Хабаровский край возглавил рейтинг по выявлению наркозависимости в России

Согласно данным Минздрава России за 2024 год, Хабаровский край занял первое место среди регионов по показателю впервые установленного диагноза «наркомания» с уровнем 19,6 случая на 100 тысяч населения. Новосибирская и Свердловская области расположились на второй и третьей позициях с показателями 18,4 и 17,7 соответственно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как пояснил главный внештатный психиатр-нарколог края Константин Сливко, высокий показатель свидетельствует не о росте наркомании, а об увеличении обращений за помощью в государственные учреждения.
«Это показывает, сколько человек впервые обратились за наркологической помощью и получили ее. Это не плохой показатель, а даже хороший. Он говорит о том, что наркозависимые не уходят в какие-то частные центры, не прячутся от наркологов и не боятся обратиться в госучреждение. Это характеризует и активность врачей-наркологов, которые выступают с лекциями, доносят информацию до людей», — сказал специалист.
В минздраве края подчеркивают, что ключевым показателем является смертность от наркотиков, где ситуация в регионе значительно лучше многих других субъектов РФ. Для получения помощи работает круглосуточный телефон доверия: