Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме обратились к трудовым мигрантам из-за их семей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что трудовые мигранты, приезжающие в Россию с целью заработка, не должны привозить с собой семьи. Об этом он сообщил на встрече с представителями профильных ведомств.

Володин запретил мигрантам, приезжающим с целью заработка, привозить семьи.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что трудовые мигранты, приезжающие в Россию с целью заработка, не должны привозить с собой семьи. Об этом он сообщил на встрече с представителями профильных ведомств.

«Те, кто едет в Россию с целью заработка, не должны везти в нашу страну свои семьи», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Ранее фракция «Справедливая Россия — За правду» уже внесла в Госдуму законопроект о запрете въезда в Россию семьям трудовых мигрантов, за исключением граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов. Кроме того, рассматривались инициативы по ужесточению правил въезда несовершеннолетних иностранцев и сокращению доли мигрантов в ряде отраслей, что связано с намерением властей снизить нагрузку на бюджет и социальную инфраструктуру.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше