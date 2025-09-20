В Госдуме обратились к трудовым мигрантам из-за их семей

Володин запретил мигрантам, приезжающим с целью заработка, привозить семьи.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что трудовые мигранты, приезжающие в Россию с целью заработка, не должны привозить с собой семьи. Об этом он сообщил на встрече с представителями профильных ведомств.
«Те, кто едет в Россию с целью заработка, не должны везти в нашу страну свои семьи», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Ранее фракция «Справедливая Россия — За правду» уже внесла в Госдуму законопроект о запрете въезда в Россию семьям трудовых мигрантов, за исключением граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов. Кроме того, рассматривались инициативы по ужесточению правил въезда несовершеннолетних иностранцев и сокращению доли мигрантов в ряде отраслей, что связано с намерением властей снизить нагрузку на бюджет и социальную инфраструктуру.