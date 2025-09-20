Ричмонд
Фигурист Гуменник выиграл короткую программу на отборочном турнире ОИ

Российский спортсмен обошел мексиканца и француза по итогам короткой программы.

Источник: Аргументы и факты

Российский фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу на олимпийском квалификационном турнире в Пекине.

Гуменник набрал 93,80 балла. На втором месте после короткой программы находится мексиканец Донован Каррильо (84,97 балла), на третьем — француз Франсуа Пито (81,24).

21 сентября мужчины представят произвольную программу.

Чтобы попасть на Олимпийские игры, одиночники должны войти в пятерку сильнейших по итогам двух программ.

23-летний Петр Гуменник является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о шансах российских фигуристов на квалификации ОИ-2026.