В Красноярске проходит эко-фестиваль и всероссийская ярмарка

Ярмарка расположилась на площади у БКЗ, а фестиваль — в озере-парке «Октябрьский».

Источник: Комсомольская правда

20 сентября в Красноярске богато на события. Помимо общегородского субботника в краевом центре проходит эко-фестиваль и всероссийская ярмарка. Фестиваль по традиции развернулся в озере-парке «Октябрьский» на улице Калинина. В программе: выставка плодов и цветов, кулинарный конкурс «Уха по-царски», ярмарка, концерт, локации для детей и взрослых. Праздник начался в 10 и продлится до 15 часов.

Параллельно на площади перед БКЗ второй раз в 2025 году проходит всероссийская ярмарка. Красноярцев ждут овощи и фрукты нового урожая, ягоды, мясо и молочная продукция, хлебобулочные изделия, а также мастер-классы, розыгрыши и концерт.