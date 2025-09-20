В Красноярске проходит эко-фестиваль и всероссийская ярмарка

20 сентября в Красноярске богато на события. Помимо общегородского субботника в краевом центре проходит эко-фестиваль и всероссийская ярмарка. Фестиваль по традиции развернулся в озере-парке «Октябрьский» на улице Калинина. В программе: выставка плодов и цветов, кулинарный конкурс «Уха по-царски», ярмарка, концерт, локации для детей и взрослых. Праздник начался в 10 и продлится до 15 часов.