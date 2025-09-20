Ричмонд
ВОЗ оценила цели РФ по росту средней продолжительности жизни

Намерения России в вопросе роста средней продолжительности жизни довольно амбициозны, однако достичь этих целей можно. Такое мнение в субботу, 20 сентября, выразил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.

— За последние 20 лет в Российской Федерации виден значительный рост показателя — с 65 в 2000 году до 73 лет в 2019 году, хотя пандемия COVID на время задержала этот рост. Но тем не менее этот прогресс свидетельствует о результатах системной работы в сфере здравоохранения, — отметил он.

Так, к 2036 году средняя продолжительность жизни в стране будет составлять 81 год. К 2030 году она также должна подняться до 78 лет.

Международный опыт показывает, что ключевыми факторами для дальнейшего роста показателя являются фокус на профилактику хронических заболеваний и борьба с факторами риска, передает агентство РИА Новости.

Тем временем на Украине сократилось население до 28,7 миллиона человек. Всего в стране зарегистрированы 3,7 миллиона внутренних переселенцев.