В ВОЗ рассказали о пользе перевода сотрудников на удаленку

«Здесь нет однозначной рекомендации. Надо сказать, что удаленная работа может быть полезным инструментом в периоды высокой активности гриппа или респираторных инфекций. Но это не значит, что это обязательно необходимо вводить везде и всегда. Основная цель этого инструмента состоит в том, чтобы снизить риск передачи инфекции, защитить наиболее уязвимых людей и обеспечить бесперебойную работу ключевых служб. Здесь каждая организация должна оценивать собственную ситуацию», — сказал он в интервью агентству.