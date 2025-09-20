С сотрудника Внуково взыскали штраф за 364 посещения бизнес-залов

Суд обязал сотрудника аэропорта «Внуково» выплатить более 655 тысяч рублей после того, как выяснилось, что за пять месяцев он 364 раза посещал залы повышенной комфортности аэропортов, сообщает РИА Новости.
Согласно материалам дела, ответчик заключил с банком договор на обслуживание пакета услуг, включавшего сервис «Доступ в залы повышенной комфортности». Услуга предоставляла неограниченный доступ в залы аэропортов и железнодорожных вокзалов при предъявлении кода доступа и посадочного талона либо билета на поезд.
Однако банк обратил внимание, что сотрудник за указанный период использовал сервис 364 раза: пять посещений — в «Шереметьево», по одному — в «Домодедово» и аэропорту Сочи, остальные — в «Внуково». Банк обратился в суд.
Ответчик признал, что несколько раз передавал свой код знакомым, однако сам заходил в зал во «Внуково» во время работы, чтобы поесть. Суд поверил ему и обязал компенсировать лишь 12,6 тысячи рублей.
Однако апелляционная и кассационная инстанции с этим решением не согласились. Суды отметили, что доступ в залы предоставляется только при предъявлении и кода, и посадочного талона.
В решении подчеркивается, что «доступ в залы повышенной комфортности осуществлялся в один и тот же день неоднократно и в отношении одновременно нескольких лиц».
Суд учел периодичность проходов, их количество, временные интервалы и число лиц, использовавших код, и пришел к выводу, что ответчик предоставлял доступ другим пассажирам. В итоге ему присудили выплатить полную сумму компенсации.
