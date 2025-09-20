В ВОЗ назвали основные причины смертности в России

«Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране», — сказал он в интервью агентству.