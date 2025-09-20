В ВОЗ назвали основные причины смертности в России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Большая часть смертей в России связана с заболеваниями сердца, сосудов, злокачественных новообразований и сахарным диабетом, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.
«Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране», — сказал он в интервью агентству.
Важно помнить о факторах риска, которые способствуют развитию этих заболеваний, указал глава офиса.
«Это злоупотребление алкоголем, табакокурение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Всё это способствует и значительно влияет на заболевания и смертность», — подчеркнул Бердыклычев.