Некогда неоднократно осуждённый футбольный хулиган оказался грозным лидером британских националистов

Израильские СМИ обратили внимание, что на устроенном 13 сентября митинге были видны не только флаги Великобритании, а также флаги Англии, Шотландии и Уэльса, но и флаг Израиля. Его несли как евреи, так и неевреи. Некоторые несли его в поддержку Израиля и заложников в секторе Газа, в то время как другие утверждали, что им надоели постоянные пропалестинские протесты, и они хотят показать, что им есть противодействие.