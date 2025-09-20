Некогда неоднократно осуждённый футбольный хулиган оказался грозным лидером британских националистов

Томми Робинсон — имя, которое в последнее время пугает правящие британские элиты. Именно этот человек устроил в Лондоне 13 сентября ультраправый митинг под названием «Объединим королевство», главной темой которого стала массовая миграция.
Пришедшие на крупнейший ультраправый митинг британцы разделяли мнение Робинсона о том, что происходит вытеснение европейских граждан, а сама Британия (впрочем, как и весь Запад) подвергается «вторжению и насилию» со стороны просителей убежища. Всё это как масло легло на раны англичан, которые переживают вместе со своей страной период широкомасштабных антииммигрантских протестов. Робинсон стал, по сути, единственным и наиболее понятным для британцев лидером ультраправого движения. Но так ли прост Томми Робинсон на самом деле?
«Митинг в защиту свободы слова».
По официальным данным, участников устроенного Томми Робинсоном митинга 13 сентября было 110 тысяч человек (некоторые данные варьировались от 75 до 150 тысяч). По словам самого же Робинсона, акция «Объединим королевство» собрала «три миллиона патриотов».
Цифры, очевидно, сильно преувеличены. Но всё же нельзя не признать, что эффект «вау» прошедшая демонстрация действительно вызвала. Кому бы ни доверяла общественность, цифры посещаемости — не единственная тема жарких споров, которые как грибы после дождя расплодились по Сети после мероприятия в поддержку свободы слова и против иммиграции.
Сторонники и противники Робинсона, отмечает Daily Mail, на протяжении недели делились шокирующими теориями заговора по поводу всего происходящего, многие из которых были основаны на поддельных видеороликах в социальных сетях или вводящих в заблуждение отредактированных кадрах с места событий. Не утихала и пресса.
Робинсон, бывший член Британской национальной партии (которые многие называют фашистской), основавший Лигу английской обороны, возлагает вину за истерию на «старые СМИ, политиков и левых», утверждая, что его политические оппоненты подверглись «обвалу лжи, нападок и попыток манипуляции» из-за оживлённого протеста.
Критики, со своей стороны, утверждают, что чушь на самом деле говорит 42-летний бывший футбольный хулиган, имеющий за плечами ряд судимостей. Но постарался Робинсон знатно и это нельзя не признать.
Робинсон начал планировать мероприятие 29 мая, после своего освобождения из тюрьмы Вудхилл в Милтон-Кинсе, где он провёл семь месяцев в тюрьме за нарушение судебного запрета 2021 года, запрещающего ему делать ложные заявления в отношении сирийского беженца, который успешно подал на него в суд за клевету.
В видео, опубликованном на его странице в соцсети, он заявил: «13 сентября мы не просто объединяем Королевство, мы объединяем мир. Каждый патриот приглашается принять участие в самом крупном патриотическом митинге в защиту свободы слова в мире».
Ролик набрал полмиллиона просмотров. Не так уж и мало, не правда ли? В том же видео Робинсон говорит: «Наши свободы постепенно уничтожаются. Свобода слова терпит серьёзные убытки, и мы от неё не откажемся!».
В этот день организаторы, среди которых была группа под названием «Футбольные парни против банд груминг-работников», попросили болельщиков собраться на Стэмфорд-стрит, недалеко от вокзала Ватерлоо, в 11 утра, а затем пройти по Вестминстерскому мосту к Уайтхоллу, где ораторы обратятся к толпе.
В верхней части Уайтхолла, рядом с Трафальгарской площадью, прошёл контрпротест «Встаньте против расизма». Тысяча полицейских установила ограждения, чтобы создать «стерильную зону», разделяющую эти два пространства.
Столичная полиция использовала записи с камер видеонаблюдения и вертолётных съёмок, чтобы оценить численность участников. По их данным, акция «Объединим королевство» привлекла 110 тысяч протестующих, а акция «Встанем против расизма» — 5 тысяч. По оценкам СМИ, явка достигла 150 тысяч человек.
Робинсон считает, что реальная цифра составляла «ТРИ миллиона патриотов», что эквивалентно трети населения Большого Лондона. Если это правда, то это означает, что на мероприятии присутствовал каждый двадцатый житель Англии, что делает его в два-три раза масштабнее любого протеста в истории Великобритании.
Что важно: Робинсон призвал присутствующих не носить маски, не употреблять алкоголь и не проявлять агрессию. Он заявил: «Сейчас не время для беспорядков. Сейчас не время для насилия. Сейчас время, когда вы приходите и гордо отстаиваете свою страну… Мы должны контролировать себя».
Но его послушали не все. В столичной полиции сообщали, что насилие происходило «во многих местах», а «сотрудники полиции подвергались нападениям»: «Их били ногами и кулаками. В них бросали бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы».
Толпу развлекал разносторонний состав ораторов, от таких известных личностей, как актёр, ставший политическим комментатором, Лоуренс Фокс, до ряда крайне правых европейских политиков.
Француз Эрик Земмур заявил собравшимся, что «свобода наших народов под угрозой», а датчанин Мортен Мессершмидт заявил: «Желание безопасных улиц и надёжных границ не делает нас злодеями, а делает нас патриотами. Любить свою страну и защищать своё сообщество — это не преступление, а долг».
В другом выступлении Петр Быстрон, представляющий «Альтернативу для Германии», предположил, что массовая иммиграция привела к тому, что «наши дочери, наши сестры подвергаются изнасилованиям», а «наши братья, наши друзья получают ножевые ранения, когда они их защищают».
Выступая по видеосвязи, Илон Маск призвал к «роспуску парламента» и «смене правительства», заявив: «Выбираете ли вы насилие или нет, насилие придёт к вам. Вы либо сопротивляетесь, либо умираете — такова правда, я думаю».
Свой хулиган среди консерваторов.
Настоящее имя Томми Робинсона Стивен Яксли-Леннон. Он — самый известный лидер разрозненного, но растущего ультраправого движения Великобритании. Основатель Лиги английской обороны, исламофобской националистической группы, известной своими жестокими уличными протестами в конце 2000-х и 2010-х годах, Робинсон до недавнего времени был незначительной фигурой в британской политике.
В 2018 году его забанили сначала в одной соцсети за нарушение правил о «разжигании ненависти», а в следующем году его аккаунты в других популярных соцсетях были заблокированы за неоднократное нарушение правил о разжигании ненависти.
На несколько лет его влияние ослабло. Но после того, как в 2022 году Илон Маск купил заблокированный в России Twitter, который теперь называется X, аккаунт Робинсона был восстановлен.
Робинсон наладил связи с правыми группами в США, выступая в таких СМИ, как Fox News и на сайте Infowars, и получал финансирование от одного консервативного американского исследовательского института. Томми Робинсона стали называть буквально «источником вдохновения».
У Робинсона и правда есть несколько судимостей, он отбывал четыре срока в тюрьме: в 2005 году за нападение, в 2012 году за использование чужого паспорта для поездки в Соединённые Штаты, в 2014 году за мошенничество с ипотекой и в 2018 году за неуважение к суду.
Дело 2018 года тянулось за Робинсоном долгие годы. В 2021 году Высокий суд постановил, что Робинсон оклеветал сирийского школьника-беженца Джамала Хиджази, и обязал его выплатить 100 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации ущерба. Судья также вынес судебный запрет, не позволяющий ему повторять подобные заявления.
Видео, на котором запечатлено нападение 15-летнего Хиджази на другого подростка в школе в городе Алмондбери, Йоркшир на севере Англии, стало вирусным в Великобритании в октябре 2018 года.
В ответ Робинсон опубликовал на своем аккаунте в соцсети видеоролики, в которых утверждал, что Хиджази напал на «молодых английских девушек» и угрожал ударить ножом мальчика в школе. Сам Хиджази эти обвинения отрицал.
В феврале 2023 года Робинсон начал повторять свои заявления и снял документальный фильм, утверждая, что его «заставило замолчать государство». В июле 2024 года он показал этот фильм зрителям на Трафальгарской площади в Лондоне.
Робинсон — хулиган ещё тот. Он был видным членом Luton Town MIGs, футбольной хулиганской команды, которая болеет за команду Luton Town. Взяв псевдоним Томми Робинсон, будущий лидер британских националистов успешно скрывал свою истинную личность и, что более важно, криминальное прошлое. А скрывать было что.
В 2003 году, после пяти лет обучения в аэропорту Лутона по специальности «авиастроение», тогда ещё Стивен Яксли потерял работу, когда его осудили за нападение в пьяной ссоре на полицейского, который тогда не находился при исполнении служебных обязанностей. Тогда Яксли 12 месяцев провёл в тюрьме.
Но всё стало на свои места в 2010 году, когда связь между Стивеном Яксли и Томми Робинсоном была раскрыта. Он не остепенился и тогда. В 2011 году Робинсон был признан виновным в использовании «угрожающего, оскорбительного или агрессивного поведения» во время драки между болельщиками «Лутон Таун» и «Ньюпорт Каунти» в Лутоне годом ранее.
Как сообщается, Робинсон возглавил группу болельщиков «Лутон Таун» и сыграл ключевую роль в завязавшейся драке с участием 100 человек, во время которой он скандировал «EDL (Лига английской обороны) до самой смерти». Его приговорили к 12 месяцам исправительных работ в общественных местах, 150 часам неоплачиваемых работ и трёхлетнему запрету на посещение футбольных матчей.
Робинсон был снова арестован после демонстрации EDL в Тауэр-Хамлетс в сентябре 2011 года за нарушение условий освобождения под залог, поскольку ему было запрещено присутствовать на этой демонстрации. Позже, находясь под стражей в тюрьме HM Prison Bedford, Робинсон начал голодовку, заявив, что он «политический заключённый», и отказался есть то, что он считал халяльным мясом. И таких эпизодов было очень много.
Еврейская община встаёт на сторону Робинсона.
Ясно, что Томми Робинсон стал глубоко противоречивой фигурой в британской политике. Противники называли политика «сторонником превосходства белой расы» и «исламофобом», в то время как сторонники приветствовали его как единственного человека, говорящего властям правду о массовой миграции и радикальном исламе.
Это разделение, естественно, распространилось и на британскую еврейскую общину. Однако после 7 октября 2023 года всё больше британских евреев проникаются симпатией к Робинсону.
Израильские СМИ обратили внимание, что на устроенном 13 сентября митинге были видны не только флаги Великобритании, а также флаги Англии, Шотландии и Уэльса, но и флаг Израиля. Его несли как евреи, так и неевреи. Некоторые несли его в поддержку Израиля и заложников в секторе Газа, в то время как другие утверждали, что им надоели постоянные пропалестинские протесты, и они хотят показать, что им есть противодействие.
Сам Робинсон открыто выразил свою поддержку не только еврейской общине, но и Израилю, заявив: «В мире существует 55 мусульманских государств, почему у евреев не может быть своего?». Робинсон утверждает, что его взгляды на еврейскую общину привели к обвинениям в том, что он является «израильским агентом».