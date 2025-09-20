Находка в южноамериканском карьере раскрыла секреты древней экосистемы

Исследователи обнаружили в карьере два разных типа янтаря, что рассказывает историю его образования. Один тип сформировался под землей, из смолы, просачивавшейся из корней дерева, а другой — над землей, когда смола, вытекавшая по стволу, вступала в контакт с воздухом и становилась ловушкой для насекомых, ползавших по коре. Удивительно, но в подземной смоле, которая обычно бедна включениями, оказалось на удивление мало следов древесных грибов, типичных для таких образцов из Северного полушария. Ученые предполагают, что почва в то время была настолько насыщена водой, что это подавляло активность грибков, что, возможно, и объясняет, почему здесь сохранилось так много смолы.