Генконсульство РФ: россияне не пострадали из-за лесного пожара в Анталье

Специалисты уже устранили большинство очагов возгорания.

Источник: Аргументы и факты

Российских туристов, которых эвакуировали из отелей из-за лесного пожара в турецкой Анталье, разместили в ближайших гостиницах, пострадавших среди них нет, рассказали РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.

«Пострадавших в результате пожара граждан России нет. Обращения на экстренную линию генконсульства от российских туристов не поступали. Продолжаем отслеживать развитие ситуации», — сообщили агентству.

Уточняется, что специалисты уже устранили большинство очагов возгорания. Однако они продолжают вести борьбу с огнем в лесах Аланьи и Сиде.

Ранее сообщалось, что в провинции Анталья произошел масштабный лесной пожар. Возгорание началось западнее поселка Кадрие и из-за сильного ветра достигло зоны отелей.