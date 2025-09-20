Парадокс: худобу посчитали опаснее ожирения

Самый высокий риск был зафиксирован у людей с ИМТ ниже 18,5. Вероятность их ранней смерти оказалась почти в три раза выше по сравнению с теми, чей индекс находился в диапазоне от 22,5 до 24,9. Но опасности подстерегали даже тех, кто формально находился в «здоровом» диапазоне. Так, ИМТ от 18,5 до 19,9 удваивал риск смерти, а показатель от 20 до 22,4 повышал его на 27 процентов. С другой стороны, избыточный вес далеко не всегда вел к печальным последствиям. У участников с ИМТ от 25 до 35, классифицируемых как «избыточный вес» или «ожирение I степени», не было выявлено существенного увеличения смертности. Значительный рост риска — более чем в два раза — наблюдался лишь при ИМТ от 40 и выше.