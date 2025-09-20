Парадокс: худобу посчитали опаснее ожирения

Крупное датское исследование с участием более 85 тысяч человек бросает вызов устоявшимся представлениям о весе и здоровье. Согласно полученным данным, недостаточный вес оказался связан с более высоким риском преждевременной смерти по сравнению с избыточным, заставляя по-новому взглянуть на понятие «здорового» индекса массы тела.
Новое исследование, в котором приняли участие более 85 тысяч респондентов, пришло к неожиданному выводу: связь между массой тела и здоровьем оказалась сложнее, чем принято считать. Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшую опасность представляет не избыточный вес, а его недостаток. Анализ выявил четкую U-образную зависимость между индексом массы тела (ИМТ) и риском смертности. Это означает, что повышенному риску преждевременной смерти подвергались люди как с очень низким, так и с очень высоким ИМТ, однако крайняя худоба оказалась опаснее.
Самый высокий риск был зафиксирован у людей с ИМТ ниже 18,5. Вероятность их ранней смерти оказалась почти в три раза выше по сравнению с теми, чей индекс находился в диапазоне от 22,5 до 24,9. Но опасности подстерегали даже тех, кто формально находился в «здоровом» диапазоне. Так, ИМТ от 18,5 до 19,9 удваивал риск смерти, а показатель от 20 до 22,4 повышал его на 27 процентов. С другой стороны, избыточный вес далеко не всегда вел к печальным последствиям. У участников с ИМТ от 25 до 35, классифицируемых как «избыточный вес» или «ожирение I степени», не было выявлено существенного увеличения смертности. Значительный рост риска — более чем в два раза — наблюдался лишь при ИМТ от 40 и выше.
По словам ученых, объяснение этого парадокса может крыться в биологических механизмах. Наличие некоторых жировых запасов помогает организму справляться с болезнями. Например, пациенты, проходящие агрессивное лечение, такое как химиотерапия, часто теряют вес. Те, у кого изначально есть резерв, могут использовать его для поддержания жизненно важных функций, в то время как у очень худых людей эти запасы быстро истощаются, ограничивая способность к восстановлению. Кроме того, непреднамеренная потеря веса сама по себе часто является не причиной, а ранним симптомом серьезного заболевания, такого как рак или диабет, что также искажает статистику.
Важно отметить, что все участники этого исследования проходили сканирование тела, которое обычно назначается при подозрении на проблемы со здоровьем. Исследователи признают, что возможной причиной их выводов могла быть именно эта предвзятость отбора: люди теряли вес из-за существующей, но еще не диагностированной болезни.
«Риск смерти мог быть связан с самим заболеванием, а не с низким ИМТ», — заявили исследователи. Тем не менее, работа подтверждает растущую в научной среде идею о том, что можно быть «толстым, но подтянутым», и заставляет задуматься о пересмотре современных границ «здорового» диапазона ИМТ в сторону увеличения.
Главный вывод исследования заключается не в том, что худоба — это плохо, а ожирение — хорошо, а в том, что ИМТ сам по себе стал крайне грубым и несовершенным инструментом.
«Разработанный почти два века назад на основе данных белых европейских мужчин, он не учитывает критически важные факторы: состав тела, распределение жира, расовую и этническую принадлежность, диету и образ жизни. Когда на основе этого показателя принимаются важные медицинские решения это может приводить к ошибкам», — заключают исследователи. По их мнению, в идеальном мире врачи должны опираться на более точные метрики: анализы крови, томографию и детальную историю образа жизни.