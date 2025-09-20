Племянник Хоя раскритиковал выбор Кологривого на главную роль в «Секторе Газа»

Актера Никиту Кологривого назначили на роль Юрия Хоя в фильме о панк-группе «Сектор Газа». Племянник солиста Юрий Япрынцев, в свою очередь, высказал недовольство выбором режиссеров.
По его словам, артист совсем не подходит для этой роли.
— Это не его роль. Ни по росту, ни по телосложению. Даже первые кадры, которые мы видели, — сразу что-то не то. Неправильно подобранный актер, — сказал родственник музыканта.
Япрынцев отметил, что рост Хоя составлял почти 1,90 метра. Кроме того, отличаются и другие внешние данные Кологривого. Современные технологии позволяют добиться максимального сходства с реальными людьми, однако создатели картины этим не воспользовались, передает издание 360.ru.
Запрет песен группы «Сектор Газа» является неправильным и глупым занятием. По мнению фронтмена группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, нельзя допустить отмены хитов Юрия Хоя, поскольку в России любят исполнителя.
С инициативой ранее выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что лично планирует заняться вопросом запрета ряда песен музыкальной группы «Сектор Газа».