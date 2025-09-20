Нечем дышать: Вывезенные из-за пожаров россияне возвращаются в задымлённые отели в Анталье

Видео © Телеграм / SHOT.
Самая опасная ситуация ночью сложилась в элитном пятизвёздочнике Titanic Deluxe Golf Belek. Там огонь охватил бары на территории отеля. Как рассказали отдыхающие в гостинице туристы, пожарной тревоги и нормально организованной эвакуации не было. Сначала сотрудники просто попросили их покинуть номера и поиграть на гольф-поле, которое ещё не было охвачено огнём. Кто-то из россиян выехал в город.
Пожар в «Титанике» удалось потушить около полуночи. Многие из гостей уже вернулись в свои номера, так как на улице из-за дыма находиться невозможно. На запах гари и пепел на балконах жалуются туристы и срседних отелей — Selectum Luxury Resort, IC Hotels, Megasaray и др.
Генконсульство РФ держит ситуацию на контроле. Дипломаты сообщили, что эвакуированные из-за пожаров в Анталье россияне, которые не могут вернуться в свои отели, размещены в других гостиницах. Никто их туристов РФ при пожаре не пострадал.