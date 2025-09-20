В Хабаровске тысячи жителей приняли участие в осеннем субботнике

К уборке присоединились сотрудники разных ведомств: от управления охотничьего хозяйства и управления культуры до департамента муниципальной собственности и финансового департамента администрации города. Каждый коллектив отвечал за закреплённый участок: убирали листву и мусор на Амурском и Уссурийском бульварах, газонах вдоль улиц, в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского и других общественных пространствах.