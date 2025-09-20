Ричмонд
В Хабаровске тысячи жителей приняли участие в осеннем субботнике

Город заметно преобразился после совместных усилий жителей.

Источник: Соцсети

В Хабаровске завершился масштабный общегородской субботник, в котором приняли участие трудовые коллективы, депутаты, ветераны, школьники, студенты и активисты ТОС, сообщает телеграм-канал «Социальный Хабаровск».

К уборке присоединились сотрудники разных ведомств: от управления охотничьего хозяйства и управления культуры до департамента муниципальной собственности и финансового департамента администрации города. Каждый коллектив отвечал за закреплённый участок: убирали листву и мусор на Амурском и Уссурийском бульварах, газонах вдоль улиц, в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского и других общественных пространствах.

Депутаты Законодательной Думы края также вышли на уборку вместе с членами Молодёжной палаты. Первый зампред Думы Евгений Солоненко подчеркнул: «Субботник — это важная традиция, которая воспитывает бережное отношение к природе и объединяет людей».

По данным администрации, субботник стал частью осеннего месячника по санитарной очистке и озеленению, который стартовал 1 сентября. В нём планировалось участие тысяч горожан. Организаторы отмечают, что результат работы виден сразу: улицы и парки стали чище и комфортнее для прогулок.