Исследователи предупредили о невидимой угрозе на игровом поле

Крупнейшее в своем роде исследование, проведенное среди футболистов-любителей, выявило прямую связь между частыми ударами головой по мячу и микроскопическими повреждениями мозга, которые ведут к ухудшению когнитивных функций, даже если у игрока никогда не диагностировали сотрясение мозга.
Новый анализ показал, что постоянные и, на первый взгляд, безобидные удары по футбольному мячу головой могут негативно сказаться на работе мозга даже у игроков-любителей, которые никогда не сообщали о сотрясениях.
Среди 352 обследованных взрослых футболистов-любителей у тех, кто выполнял более тысячи ударов головой в год, были обнаружены тревожные изменения. Независимо от возраста и пола, у них были выявлены микроскопические повреждения в области внешних извилин мозга, расположенных прямо за глазами. Что еще более важно, эти же игроки показали незначительные, но статистически значимые ухудшения в тестах на память и способность к обучению.
Нейробиолог Майкл Липтон, чья лаборатория уже более десяти лет изучает влияние футбольных ударов головой на мозг, поясняет фундаментальную важность этого открытия. По его словам, это исследование впервые четко демонстрирует, что именно многократные субконтузионные воздействия, а не единичные сотрясения, вызывают специфические изменения в структуре мозга, которые напрямую ведут к ухудшению когнитивных функций. В то время как внимание в контактных видах спорта часто приковано к кризису сотрясений среди профессионалов, работа Липтона доказывает, что даже незначительные, но регулярные удары представляют серьезную угрозу для миллионов любителей по всему миру.
Прорыв стал возможен благодаря разработке нового метода визуализации, позволяющего выявлять повреждения в самых глубоких и труднодоступных слоях мозга — на границе раздела серого и белого вещества (GWI). Используя усовершенствованную технику диффузионной МРТ, команда просканировала мозг футболистов, играющих не менее пяти лет. Результаты показали, что у тех, кто чаще бил головой, граница между белым и серым веществом в лобной доле, области, соответствующей траектории полета мяча, была более «размытой». Исследователи подозревают, что это повреждение отражает силу контрудара, своеобразный ушиб мозга на противоположной стороне от точки воздействия.
«Обнаруженные микроструктурные изменения, вероятно, и являются той самой недостающей причиной когнитивного дефицита. Полученные данные свидетельствуют о том, что мониторинг состояния границы серого и белого вещества может стать ключом к раннему выявлению рисков и будущих исследований, потенциально даже связанных с такими тяжелыми последствиями, как хроническая травматическая энцефалопатия», — заключают специалисты.