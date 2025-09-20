Исследователи предупредили о невидимой угрозе на игровом поле

Нейробиолог Майкл Липтон, чья лаборатория уже более десяти лет изучает влияние футбольных ударов головой на мозг, поясняет фундаментальную важность этого открытия. По его словам, это исследование впервые четко демонстрирует, что именно многократные субконтузионные воздействия, а не единичные сотрясения, вызывают специфические изменения в структуре мозга, которые напрямую ведут к ухудшению когнитивных функций. В то время как внимание в контактных видах спорта часто приковано к кризису сотрясений среди профессионалов, работа Липтона доказывает, что даже незначительные, но регулярные удары представляют серьезную угрозу для миллионов любителей по всему миру.