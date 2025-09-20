В Севастополе на автовокзале заменят асфальт — власти назвали сроки работ

«На автовокзале заменят асфальт. К работам приступят 22 сентября. В течение полутора месяцев на территории полностью обновят покрытие», — говорится в правительственном Telegram-канале.
Как уточнили в пресс-службе, на время ремонта введут временные схемы движения автобусов и организации пассажиропотоков, что позволит обеспечить бесперебойную работу автовокзала, а также минимизирует возможные неудобства, с которыми могут столкнуться участники транспортного процесса.
Власти просят жителей и гостей города планировать маршрут заблаговременно.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе-герое в 2025 году приведут в порядок 105 дорог и один мост в Инкермане — на четыре объекта больше, чем планировалось изначально.