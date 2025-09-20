Ричмонд
В ВОЗ назвали основные причины смертности в РФ

В России большая часть смертей, как заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев, связана с заболеваниями сердца, сосудов, злокачественных новообразований и сахарным диабетом.

Согласно статданным, «основное бремя заболеваний» в России, по словам Бердыклычева, обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями. Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, перечислил он. Именно на эти заболевания приходится «более 80% всех смертей в стране».

Глава офиса подчеркнул, что важно помнить о факторах риска, способствующих развитию перечисленных заболеваний: злоупотребление алкоголем, курение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, в целом нездоровое питание, а также загрязнение воздуха. Это значительно влияет на заболевания и смертность, заключил Бердыклычев.

