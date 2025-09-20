В ВОЗ назвали основные причины смертности в РФ

Согласно статданным, «основное бремя заболеваний» в России, по словам Бердыклычева, обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями. Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, перечислил он. Именно на эти заболевания приходится «более 80% всех смертей в стране».