В ВОЗ назвали основные причины смертности в РФ

В России большая часть смертей, как заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев, связана с заболеваниями сердца, сосудов, злокачественных новообразований и сахарным диабетом.
Согласно статданным, «основное бремя заболеваний» в России, по словам Бердыклычева, обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями. Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, перечислил он. Именно на эти заболевания приходится «более 80% всех смертей в стране».
Глава офиса подчеркнул, что важно помнить о факторах риска, способствующих развитию перечисленных заболеваний: злоупотребление алкоголем, курение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, в целом нездоровое питание, а также загрязнение воздуха. Это значительно влияет на заболевания и смертность, заключил Бердыклычев.
