В Башкирии вновь возникли перебои с мобильной связью и интернетом

Жители Башкирии столкнулись с очередным сбоем в работе операторов связи.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зафиксированы массовые перебои в работе сотовой связи. Абоненты различных операторов сообщают о проблемах с доступом в интернет, а в некоторых районах полностью отсутствует мобильная связь.

Согласно данным сервиса мониторинга Downdetector, нарушения работы наблюдаются у всех основных операторов связи. Пользователи не могут полноценно использовать мессенджеры и мобильные приложения.

По предварительной информации, текущие ограничения могут быть связаны с мерами по обеспечению общественной безопасности. Как ранее пояснял секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Валерий Олейник, подобные временные ограничения не затрагивают услуги голосовой связи и проводного интернета.

Эксперты рекомендуют жителям иметь при себе некоторую сумму наличных денег, поскольку при сбоях мобильной связи могут перестать работать платежные терминалы в магазинах и общественном транспорте, а также банкоматы.