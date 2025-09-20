Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор лично посмотрел последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Саратове

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов снята в Саратовской области. Жильцы пострадавших домов временно размещены, а специалисты продолжают оценивать ущерб. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, который приехал лично посмотреть последствия налёта БПЛА.

«Для жильцов пострадавших в результате атаки БПЛА домов организовали пункт временного размещения на базе близлежащей школы. Планируем, что вернуться в квартиры они смогут уже сегодня по завершению всех оперативных процедур. В случае необходимости готовы организовать места для временного проживания», — написал он.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, развёрнут оперативный штаб. В результате инцидента пострадал один человек — женщину госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Частично выбиты окна в двух многоквартирных домах, проводится поквартирный обход для оценки ущерба. Перед администрацией поставлена задача как можно быстрее организовать восстановительные работы за счёт областного бюджета. Кроме того, повреждены несколько автомобилей — механизм возмещения уже отработан, сотрудники районной администрации в ближайшее время встретятся с пострадавшими и ответят на все вопросы.

Ранее в аэропортах Калуги, Саратова и Тамбова снова разрешили приём и выпуск самолётов. Временные ограничения, действовавшие несколько часов для обеспечения безопасности гражданской авиации, были сняты утром 20 сентября. При этом в ночь на 20 сентября во время атаки украинских беспилотников на жилой дом в Саратове пострадал мирный житель, а в здании возникли повреждения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше