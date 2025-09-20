Губернатор лично посмотрел последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Саратове

«Для жильцов пострадавших в результате атаки БПЛА домов организовали пункт временного размещения на базе близлежащей школы. Планируем, что вернуться в квартиры они смогут уже сегодня по завершению всех оперативных процедур. В случае необходимости готовы организовать места для временного проживания», — написал он.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, развёрнут оперативный штаб. В результате инцидента пострадал один человек — женщину госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.
Частично выбиты окна в двух многоквартирных домах, проводится поквартирный обход для оценки ущерба. Перед администрацией поставлена задача как можно быстрее организовать восстановительные работы за счёт областного бюджета. Кроме того, повреждены несколько автомобилей — механизм возмещения уже отработан, сотрудники районной администрации в ближайшее время встретятся с пострадавшими и ответят на все вопросы.
Ранее в аэропортах Калуги, Саратова и Тамбова снова разрешили приём и выпуск самолётов. Временные ограничения, действовавшие несколько часов для обеспечения безопасности гражданской авиации, были сняты утром 20 сентября. При этом в ночь на 20 сентября во время атаки украинских беспилотников на жилой дом в Саратове пострадал мирный житель, а в здании возникли повреждения.